В Прикамье возбудили два уголовных дела за самовольное подключение к электросетям Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В первом полугодии 2024 года по выявленным фактам неучтённого потребления электроэнергии филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» направил в органы полиции 595 заявительских материалов о привлечении недобросовестных потребителей к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

По ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием» было возбуждено два уголовных дела.

А по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа» — 361 административное производство.

Судом к административной ответственности привлечён 261 человек.

Ранее «Новый компаньон» писал, что специалисты «Пермэнерго» обнаружили незаконно подключённую к электросетям майнинг-ферму. Более 150 единиц оборудования для добычи криптовалюты находились в нежилом помещении в п. Юго-Камском. Ущерб от неучтённого энергопотребления подпольными майнерами оценили в несколько миллионов рублей. Материалы были переданы в полицию. Владельцам нелегальной криптовалютной фермы грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.





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