Алёна Бронникова Энергетики обнаружили в Прикамье незаконную майнинг-ферму Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Затраты на оборудование для майнинга окупаются за шесть месяцев

Константин Долгановский

В Пермском крае специалисты филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» обнаружили незаконно подключённую к электросетям майнинг-ферму. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Более 150 единиц оборудования для добычи криптовалюты находились в нежилом помещении в п. Юго-Камском. Ущерб от неучтённого энергопотребления подпольными майнерами оценили в несколько миллионов рублей.

Материалы были переданы в полицию. Владельцам нелегальной криптовалютной фермы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как отмечает заместитель директора «Пермэнерго» по реализации услуг Александр Шагов, хищение электричества напрямую влияет на качество и надёжность энергоснабжения добросовестных потребителей. Нелегальная деятельность приводит к превышению максимально допустимой нагрузки на энергообъекты, в следствие чего напряжение в сети снижается, что приводит к выходу из строя бытовой техники. Также это повышает вероятность пожаров, аварийных ситуаций и технологических сбоев.

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