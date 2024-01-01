Прокуратура возбудила дела за срывы сроков отключения горячей воды в Перми Руководителю Пермского филиала ПАО «Т Плюс» направлено представление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с жалобами горожан прокуратура Перми провела проверку соблюдения коммунальным поставщиком норм законодательства о водоснабжении и сроках опрессовок.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам проверки выяснилось, что в 2024 году в рамках ремонта тепловых источников и сетей в Перми планировалось отключение горячей воды на 8194 объектах, а фактически водоснабжение временно прекращалось на 4613 объектах.

С 23 мая 2024 года произошли плановые отключения горячей воды в 156 многоквартирных домах и 27 социальных учреждениях. Отключения состоялись с нарушением установленных сроков.

В некоторых случаях возобновление подачи горячей воды в соответствии с графиком не произошло из-за необходимости устранения недостатков, выявленных при гидравлических испытаниях.

Из-за недостаточного информирования потребителей о планируемых отключениях и необоснованного продления сроков испытаний прокурор Перми направил представление руководителю Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Также возбуждено несколько дел об административных правонарушениях в отношении ответственных должностных лиц.

Прокуратура продолжит контролировать устранение нарушений.

Ранее «Новому компаньону» в «Т Плюс» объясняли, что одной из причин нарушений сроков стало завершение отопительного сезона в Перми на три недели позже обычного из-за аномально холодной погоды в мае. В результате график плановых проверок тепловых сетей (гидравлические испытания) был скорректирован, из-за чего количество выведенных в ремонт одновременно участков тепломагистралей оказалось выше, чем в прошлом году. При этом в компании отметили, что даже в пиковые периоды число многоквартирных домов Перми, для которых сроки отключения горячей воды превысили 14 дней, составляло менее 5% от общего числа таких объектов.

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