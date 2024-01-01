Тепловики рассказали, когда работы по «опрессовкам» в Перми вернутся в график Отставание вызвано поздним завершением отопительного сезона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В компании «Т Плюс» прокомментировали жалобы пермяков на участившиеся случаи продления сроков «опрессовок» и задержки с включением горячей воды в жилых домах Перми в июне 2024 года. В Индустриальном районе, в микрорайоне Авиагородок, например, уже месяц без горячей воды остаются более 50 жилых многоквартирных домов и три детских сада. Ранее об отключениях на три недели и более жаловались жители Садового, улиц Чкалова, Героев Хасана, Крупской, Макаренко.

Как сообщили «Новому компаньону» в «Т Плюс», одной из причин такой ситуации стало завершение отопительного сезона в Перми на три недели позже обычного из-за аномально холодной погоды в мае. В результате плановые работы по проверке тепловых сетей — гидравлические испытания — были скорректированы, из-за чего количество выведенных в ремонт одновременно участков тепломагистралей оказалось выше, чем в прошлом году.

Однако, заверили в компании, даже в пиковые периоды число многоквартирных домов Перми, для которых сроки отключения горячей воды превысили 14 дней, составляло менее 5% от общего числа таких объектов. По планам, работы по «опрессовкам» вернутся в график с начала июля.

Жители Авиагородка также возмущались тем, что более недели не видели ни одного рабочего на раскопках сетей по ул. Подводников. «Если в течение нескольких дней на месте проведения гидравлических испытаний тепловых сетей нет специалистов, значит проходит согласование следующего этапа работ, — пояснили в «Т Плюс» и пообещали, что работы на участке ул. Подводников (от ул. Шахтерская до ул. Карпинского) завершатся к 26 июня.

Говоря о предельных сроках отключения горячей воды в период опрессовок, в ПАО «Т Плюс» заявили, что стремятся сокращать сроки необходимых работ на теплосетях, для которых требуется отключение, «однако при этом главная цель — качественная и надёжная подготовка к отопительному сезону 2024-2025». В администрации Перми пояснили, что период вынужденного отключения горячего водоснабжения составляет не более 14 дней. «Однако зачастую в ходе проверки тепловых сетей на механическую плотность и прочность выявляются скрытые дефекты на сетях. Запуск в эксплуатацию оборудования с наличием дефектов влечёт нарушение требований федеральных норм и правил промышленной безопасности, а также возникновение рисков подтопления объектов жилищного фонда и социально-бытового назначения, ухудшения параметров теплоносителя. В таком случае приостановление предоставления коммунальных услуг осуществляется до момента устранения дефекта», — заявили в мэрии.

В ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» в Перми должны провести ремонты на 4 ТЭЦ, проверить 2056 км тепловых сетей, а также оборудование 27 малых котельных, дестяи насосных станций, 418 центральных тепловых пунктов. Планируется выполнить реконструкцию свыше 16 км новых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Перми. Наибольшие объёмы перекладок предусмотрены в микрорайоне Закамск — более 9 км трубопроводов. Новые тепломагистрали появятся на улицах Пихтовая, Газеты «Звезда», Мира, Адмирала Ушакова, Волгодонская, Новоржевская, и др.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.