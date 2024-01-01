Зарина Ситдикова Московские рестораторы планируют открыть в Перми кафе сети АVA Bistro Заведение будет работать по франшизе Поделиться Твитнуть

Команда столичных рестораторов планирует открыть в Перми кафе сети АVA Bistro. Об этом в своём telegram-канале сообщил шеф-повар и телеведущий Виталий Истомин.

Вместе с ресторатором Антоном Пинским и шеф-поваром Артёмом Лосевым они являются основателями AVA team, в которую входят два бренда заведений общественного питания Loona и AVA. Сейчас они работают в Москве и Дубае. По словам Виталия Истомина, в ближайшее время они также запустятся в Сочи, Стамбуле, Ростове-на-Дону и Геленджике.

Помимо этого, в Новороссийске и Екатеринбурге готовятся к открытию кафе под брендом АVA Bistro. Сейчас рестораторы ведут переговоры с партнёрами франчайзи из Тюмени, Новосибирска, Астаны, Ташкента и Перми.

По данным AVA team, AVA Bistro — это современное городское кафе с собственной пекарней, широким меню из популярных блюд и оригинальной барной картой. Средний чек посетителей составляет 2,5 тыс. руб. Основатели бренда гарантируют окупаемость проекта в течение 20 месяцев и ежегодную выручку от 350 млн руб., роялти составляет 6%. Целевая аудитория заведений — образованная творческая публика 18-45 лет с высоким и средним достатком.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», ресторатор Антон Пинский уже участвует в новом для Перми проекте федеральной сети Stars Coffee, заменившей в России Starbucks. Кофейню планируется открыть в историческом здании по ул. Петропавловской, 57.

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