Зарина Ситдикова Выбран подрядчик для строительства контрольно-диспетчерского пункта в пермском аэропорту Работы выполнит ООО «НОВАКОМ» Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ приняла решение заключить договор на строительство контрольно-диспетчерского пункта (КДП) в аэропорту «Большое Савино» с ООО «НОВАКОМ», следует из документов на портале госзакупок.

По данным госкорпорации, на участие в повторной закупке на выполнение строительно-монтажных работ не было подано ни одной заявки. В результате конкурс был признан несостоявшимся.

В соответствии с действующим положением в таком случае ведомству разрешается заключить контракт на основании обращения потенциального подрядчика. Такую заявку подало ООО «НОВАКОМ». В компании пояснили, что планировали участвовать в конкурсе, однако не смогли это сделать из-за того что неправильно указали назначение платежа при оплате участия в процедуре.

По данным госкорпорации, застройщик соответствует требованиям закупки, он также внесён в реестр компаний, имеющих право на выполнение заявленных работ.

Как ранее писал «Новый компаньон», первая закупка на строительство контрольно-диспетчерского пункта в пермском аэропорту была отменена из-за отсутствия участников. В начале июля был объявлен повторный конкурс.

Согласно итоговому решению заказчика стоимость работ в «Большом Савино» составит 473 326 419,18 руб. КДП должен быть построен в течение двух лет. Продолжительность эксплуатации пункта должна быть не менее 50 лет.

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