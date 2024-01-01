На строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту Перми выделили 473 млн рублей Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» начало поиск подрядчика для строительства командно-диспетчерского пункта (КДП) в аэропорту Большое Савино в Перми. Заявки принимаются до 13 июня. Начальная (максимальная) цена контракта — 473 326 419,18 руб. Победителя объявят 20 июня. Информация опубликована на портале госзакупок.

В документации сказано, что здание КДП предназначено для размещения в нём эксплуатирующего и обслуживающего персонала и современного технологического оборудования, обеспечивающих диспетчерское обслуживание подхода, диспетчерское аэродромное обслуживание, полётно-информационное обслуживание и аварийное оповещение в районе аэродрома и на аэродроме Пермь (Большое Савино), полётно-информационное обслуживание и аварийное оповещение в зоне ответственности центра полётной информации, а также для радиотехнического обеспечения полётов.

Отмечается, что здание относится к технически сложным, уникальным и особо опасным. Продолжительность эксплуатации сооружения не должна быть менее 50 лет.

Работы по строительству КДП должны быть выполнены в течение 24 месяцев со дня заключения контракта.

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