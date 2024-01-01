Елена Синица Повторно объявлен конкурс на строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту Перми Начальная (максимальная) цена контракта — 473,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вновь объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займётся строительством нового командно-диспетчерского пункта в аэропорту Большое Савино. Заказчиком работ выступает ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ». Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Напомним , ранее торги уже объявлялись, однако заявок на них не поступило. Здание КДП предназначено для размещения в нём эксплуатирующего и обслуживающего персонала и современного технологического оборудования, обеспечивающих диспетчерское обслуживание подхода, диспетчерское аэродромное обслуживание, полётно-информационное обслуживание и аварийное оповещение в районе аэродрома и на аэродроме.





Начальная (максимальная) цена контракта — 473,3 млн руб. Итоги конкурса планируется подвести 18 июля.

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