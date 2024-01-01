Готовность муниципальных домов на Маяковского в Перми составляет 89% Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Общая строительная готовность двух муниципальных домов на ул. Маяковского, 54 и 57 в Перми составляет 89%. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

На сегодняшний день на объектах завершаются работы по устройству фасада, завершены отделочные работы, устраняются замечания технического надзора, ведется приёмка помещений.

Десятиэтажные дома рассчитаны на 250 квартир разной планировки: одно-, двух- и трехкомнатные. Здания будут адаптированы для маломобильных групп населения.

Проектом также предусмотрено благоустройство придомовых территории. Здесь появятся площадки для отдыха, спорта и игр, малые архитектурные формы, парковка. Будут высажены саженцы деревьев и кустарники.

Муниципальные дома в Перми строятся для переселения жителей из аварийного фонда.

Ранее сообщалось, что готовность ещё одного муниципального дома по ул. Нейвинской, 3а составляет 40%. Дом рассчитан на 225 квартир. Строительство планируется завершить в конце I квартала 2025 года.

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