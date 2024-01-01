Готовность муниципального дома на Нейвинской улице в Перми составила 40% Начались работы по отделке фасада Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми продолжается строительство муниципального дома на ул. Нейвинской, 3а. Как сообщили в пресс-службе мэрии, готовность дома составляет 40%, работы ведутся в соответствии с графиком.

В городском управлении капстроительства уточнили, что в настоящее время выполняются работы по кладке межквартирных перегородок из силикатного блока, идёт монтаж оконных конструкций, устройство кровли, гидроизоляция подвала, монтаж системы электроснабжения и пр. Также начаты работы по наружной отделке дома – устройству так называемой системы «мокрого фасада».

Напомним, строительство ведёт ООО «Рекон Строй». Дом рассчитан на 225 квартир. Проект предусматривает благоустройство придомовой территории, обустройство парковки, озеленение. Строительство планируется завершить в конце 1 квартала 2025 года.

Это будет четвертый муниципальный дом в Перми. Строительство такого же дома на ул. Чайковского, 11, стартовавшее в мае 2022 года, уже завершено. Второй и третий дома возводятся на Маяковского, 54 и 57.

Муниципальные дома власти строят для переселения граждан из аварийного фонда.

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