Жителей Перми напугал столб дыма у порохового завода Фотографии появились в соцсетях Поделиться Твитнуть

Утром 5 августа в соцсетях очевидцы поделились фотографиями столба дыма в районе промзоны Закамска на правобережье Перми. В частности, снимок опубликовал телеграм-канал «ЧП-Пермь».

«Опять столб дыма в сторону порохового завода», — написали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что «на Пороховом заводе всё спокойно».

Напомним, вечером 26 июня в местных соцсетях распространилась информация о столбе дыма со стороны Закамска и прозвучавшем хлопке. В МЧС по региону тогда заявили, что на Пермском пороховом заводе проводятся плановые работы, и повода для беспокойства нет.

Как ранее писал «Новый компаньон», аналогичный случай произошёл 10 апреля. Жители Закамска с утра начали обсуждать в соцсетях услышанный ими громкий хлопок. Некоторые очевидцы сообщали о поднимающемся в небо столбе белого дыма в районе промышленной зоны микрорайона. В министерстве территориальной безопасности Прикамья рассказали, что повода для паники нет. Прозвучавший хлопок и столб дыма стали последствием «штатного технологического процесса» на Пермском пороховом заводе.

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