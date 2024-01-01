Алёна Бронникова В Перми вечером 26 июня со стороны порохового завода жители услышали хлопок Очевидцы сообщили о столбе дыма Поделиться Твитнуть

Вечером 26 июня в пермских соцсетях появилась информация о столбе дыма со стороны Закамска и прозвучавшем хлопке. В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что на Пермском пороховом заводе проводятся плановые работы, и повода для беспокойства нет.

«На пороховом заводе проводятся плановые работы. В МЧС обращений не поступало», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Похожий случай произошёл 10 апреля. Жители Закамска с утра начали обсуждать в соцсетях услышанный ими громкий хлопок. Некоторые очевидцы сообщали о поднимающемся в небо столбе белого дыма в районе промышленной зоны микрорайона. В министерстве территориальной безопасности Прикамья рассказали, что повода для паники нет. Прозвучавший хлопок и столб дыма стали последствием «штатного технологического процесса» на Пермском пороховом заводе.





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