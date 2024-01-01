Жителей Перми 10 апреля испугал громкий хлопок и столб белого дыма В минтербезе прокомментировали случившееся Поделиться Твитнуть

Утром 10 апреля жители Закамска начали обсуждать в соцсетях услышанный ими громкий хлопок. Также некоторые писали о поднимающемся в небо столбе белого дыма в районе промзоны микрорайона. Случившееся встревожило горожан, пишет «Рифей».

В оперативных службах прокомментировали сообщения. По данным Министерства территориальной безопасности Прикамья, повода для паники нет. На Пермском пороховом заводе проводился «штатный технологический процесс». Угроз жизни и здоровью населению нет.

Ранее сообщалось, что 22 марта в строящемся здании Пермского порохового завода во время бетонирования перекрытия между первым и вторым этажами обрушилась опалубка на площади 270 кв. м. В результате происшествия пострадали пять сотрудников строительного управления, все они были доставлены в медучреждение. На момент поступления в больницу состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.

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