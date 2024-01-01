Алёна Бронникова Минздрав Прикамья сообщил о состоянии пострадавших при инциденте на пороховом заводе На предприятии 22 марта произошло обрушение перекрытия Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали «Новому компаньону» о состоянии госпитализированных рабочих, пострадавших 22 марта в результате обрушения перекрытия на Пермском пороховом заводе (ППЗ). По информации ведомства, двое пациентов уже выписаны.

«Двое пациентов выписаны, ещё трое продолжают лечение. Состояние всех троих оценивается как удовлетворительное», — сообщили в минздраве.

Напомним, 22 марта стало известно о том, что строящемся здании ППЗ во время бетонирования перекрытия между первым и вторым этажами обрушилась опалубка на площади 270 кв. м. В результате происшествия пострадали пять сотрудников строительного управления, все они были доставлены в медучреждение. В минздраве рассказали, что все они получают медицинскую помощь. Их состояние на тот момент оценивалось как средней степени тяжести.

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