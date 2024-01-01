При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди Они госпитализированы Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Пять человек пострадали 22 марта при обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе, об этом сообщил тг-канал 112.

По информации издания, рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 кв. м. В результате три сотрудника строительного управления госпитализированы, ещё двоим помощь оказана на месте.

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минздраве, в результате происшествия были госпитализированы пять человек. «Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили, что 22 марта при заливке бетоном межэтажного перекрытия в строящемся здании на территории Пермского порохового завода обрушилась опалубка между первым и вторым этажами. В результате ЧП пострадали пять человек. Им оказывается медицинская помощь.

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