При обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе пострадали люди
Они госпитализированы
Пять человек пострадали 22 марта при обрушении перекрытия на Пермском пороховом заводе, об этом сообщил тг-канал 112.
По информации издания, рабочие бетонировали перекрытие в строящемся здании предприятия, когда обрушилась опалубка на площади 270 кв. м. В результате три сотрудника строительного управления госпитализированы, ещё двоим помощь оказана на месте.
Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минздраве, в результате происшествия были госпитализированы пять человек. «Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили, что 22 марта при заливке бетоном межэтажного перекрытия в строящемся здании на территории Пермского порохового завода обрушилась опалубка между первым и вторым этажами. В результате ЧП пострадали пять человек. Им оказывается медицинская помощь.
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