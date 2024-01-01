Губернатор распорядился реализовать проект надземного перехода между заводом Шпагина и набережной Перми Поделиться Твитнуть

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем telegram-канале написал, что дал поручение министерству транспорта Пермского края совместно с РЖД разработать и реализовать проект перехода через железнодорожные пути между новым участком набережной Камы (от речного вокзала до «Мотовилихинских заводов») и культурно-рекреационным пространством «Завод Шпагина». Сооружение обеспечит комфортный доступ жителей к обновлённой набережной.

Напомним, на заседании правительства Пермского края 1 августа министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков подробно рассказал о планах по развитию нового участка набережной Камы.

Работы по благоустройству этой части набережной запланированы на 2024-25 годы, в результате пермская набережная левого берега Камы — в Ленинском и Мотовилихинском районах — станет одной из самых протяжённых в России: её общая длина составит более 3,5 км. В проекте набережной предусмотрено устройство променада, площадки для катания на роликовых коньках, детской площадки, многофункционального павильона с кафе, пункта проката и туалета. Будет насыпан новый песчаный пляж. На ул. Монастырской планируется организация автопарковки, тротуара и велодорожки. Министр транспорта пообещал сохранить на новой набережной систему лодочных причалов и дебаркадеров.

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