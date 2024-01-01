В МФЦ Прикамья начали принимать заявления на выплату денег для покупки школьных товаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края получили возможность подавать заявки на денежные пособия для покупки школьных принадлежностей в любом многофункциональном центре (МФЦ). Ранее такая услуга была доступна исключительно через отделы социальной защиты. Об этом сообщили в министерстве связи региона.

Эта форма поддержки предназначена для семей, которые были признаны нуждающимися и имеют доходы ниже 50% от величины прожиточного минимума. Размер пособия составляет 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

Приём заявлений в филиалах МФЦ стартовал 1 августа и продлится до 15 октября включительно. На рассмотрение документов отводится 15 рабочих дней, после чего средства будут переведены на банковский счет родителей.

Ранее «РИА Новости» составило рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей в 2023 году. Он рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи, где есть двое работающих со средней для региона зарплатой, и один или двое детей. Из суммы среднегодовых зарплат без НДФЛ вчитались региональные прожиточные минимумы каждого члена семьи.

Пермский край занял в рейтинге 23 место из 85 (новые регионы РФ в рейтинге не участвовали). В Прикамье в семье с двумя работающими родителями и двумя детьми потенциально возможный остаток составил 47,9 тыс. руб., в семье с одним ребёнком — 62,5 тыс. руб.

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