В рейтинге по уровню благосостояния семей Пермский край занял 23 место В первой десятке – добывающие регионы, Москва и Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

«РИА Новости» составило рейтинг по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году. Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов, на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчёт производился путём сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учётом категории членов семьи.

Пермский край занял в рейтинге 23 место из 85 (новые регионы РФ в рейтинге не участвовали). В Прикамье в семье с двумя работающими родителями и двумя детьми потенциально возможный остаток составил 47,9 тыс. руб., в семье с одним ребёнком — 62,5 тыс. руб.

Составители рейтинга поясняют, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум. Поэтому остаток денежных средств является только максимально возможным значением для среднестатистической семьи.

В лидирующей группе рейтинга оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. По итогам 2023 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: здесь в среднестатистической семье с двумя детьми возможный денежный остаток составил 141,3 тыс. руб. На второй строчке в рейтинге осталась Москва: там остаток равен 102,1 тыс. руб. На третье место поднялся Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с результатом 93,5 тыс. руб.

На последнем месте рейтинга — Кабардино-Балкарская Республика: там остаток ушёл в минус и составил -1,7 тыс. руб.

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