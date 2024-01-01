В Прикамье полиция задержала виновника аварии на железной дороге Водителя грузового «ЗИЛа» нашли дома Поделиться Твитнуть

В Пермском крае полиция нашла водителя грузового «ЗИЛа», который выехал на железнодорожные пути в неположенном месте и допустил столкновение с пассажирским поездом «Новый Уренгой — Москва». Мужчина находился в своём доме. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

По словам водителя, после ДТП он почувствовал себя плохо, в таком состоянии отошёл в лес, где его нашли грибники и привели домой.

Сейчас полицейские проводят проверку всех обстоятельств произошедшего, в том числе пояснений водителя.

Напомним, авария произошла утром 2 августа. Пассажирский поезд №11 «Новый Уренгой — Москва» врезался в ЗИЛ. Никто из пассажиров и поездной бригады не пострадал. Ранения получил водитель большегруза. Он скрылся с места аварии.

По предварительным данным, он выехал на пути в запрещённом месте, да ещё там, где обзор для машиниста ограничен. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

После аварии поезд «Новый Уренгой—Москва» выехал со станции Европейская с опозданием от расписания на 3 часа 56 минут.

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