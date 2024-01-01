В Перми по решению суда одного из руководителей пресс-службы думы уволили в связи с утратой доверия В прокуратуре посчитали, что у Константина Шестакова возник конфликт интересов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми 1 августа удовлетворил требования городского прокурора об изменении формулировки увольнения муниципального служащего, замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Константина Шестакова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, прокуратура города проверила исполнение антикоррупционного законодательства служащими аппарата Пермской городской думы.

Надзорное ведомство установило, что он, будучи контрактным управляющим, заключал договоры на оказание услуг «с руководителем коммерческого предприятия, с которой они совместно владеют недвижимостью и между ними сложились иные близкие отношения».

В связи с этим прокурор Перми внёс в гордуму представление, в процессе рассмотрения которого служащий уволился по собственному желанию. Тогда прокурор, не согласившись с формулировкой увольнения, обратился в суд и потребовал изменить её.

Суд удовлетворил требования прокурора. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Ответчиком в деле выступала сама дума Перми.

Как ранее писал «Новый компаньон», сам Шестаков отрицал наличие причинно-следственной связи между своим увольнением и проверкой со стороны прокуратуры.

В начале апреля стало известно, что Шестакова могут назначить начальником управления общественных связей ПГНИУ.

Отметим, Константин Шестаков был одним из учредителей ООО «Центр деловой информации». В 2011 году он вышел из состава учредителей, и сейчас его нет в бенефициарах компании.

«Центр деловой информации» — получатель и оператор контрактов мэрии, Пермской городской думы, заксобрания и иных госструктур.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.