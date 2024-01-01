В Перми экс-сотрудника гордумы назначат главой PR-службы в ПГНИУ Константин Шестаков уволился из городского парламента на фоне проверки прокуратуры Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Бывшего замруководителя управления общественных отношений аппарата гордумы Перми Константина Шестакова могут назначить на пост начальника управления общественных связей Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В вузе подтвердили эту информацию.

В беседе с изданием Шестаков уточнил, что сейчас он занимается «изучением обстановки в вузе», соответствующий приказ пока не подписан.

Должность руководителя управления общественных связей ПГНИУ стала вакантна в начале этого года. Возглавлявший управление Вячеслав Логинов уволился из университета в связи со сменой места жительства.

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте прокуратура начала проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы. Параллельно с этим уволился замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Константин Шестаков. Наличие причинно-следственной связи Шестаков отрицает.

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