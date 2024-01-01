Максим Артамонов В Перми прокуратура начала проверку деятельности пресс-службы гордумы Одновременно с этим из структуры городского парламента уволился один из руководителей Поделиться Твитнуть

Как сообщает издание Properm со ссылкой на свои источники, прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы. Параллельно с этим уволился замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Константин Шестаков. Подобное решение чиновник, который долгие годы работал в пресс-службе городского парламента, мог принять как раз из-за проверки прокуратуры на возможный конфликт интересов в структуре думы, полагает издание.

Сам Шестаков подтвердил, что прокуратура действительно проводит проверку, но с его карьерным решением это не связано.

В настоящее время управление общественных отношений Пермской думы возглавляет Михаил Стародуб, который в 2020 году сменил на этой должности Станислава Шубина. Последний ушёл на повышение и стал пресс-секретарём губернатора.

С 2011 года Константин Шестаков значился одним из учредителей ООО «Центр деловой информации», однако сейчас его нет в бенефициарах компании. «Центр деловой информации» — получатель и оператор контрактов мэрии, Пермской городской думы, заксобрания и иных госструктур.

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