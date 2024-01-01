Алёна Бронникова В Перми «Т Плюс» взыскивает с часовни Стефана Великопермского почти 100 тысяч рублей Ранее суд удовлетворил иск к храму на 171 тысячу рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ПАО «Т Плюс» обратилось в Арбитражный суд Пермского края к храму-часовне во имя святителя Стефана, епископа Великопермского Пермской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) с иском о взыскании 97,9 тыс. руб. Информация появилась в картотеке суда.

Заявление было подано 30 июля. Дело принято к рассмотрению в порядке упрощённого производства судьей Родионом Трубиным 31 июля. До 11 сентября установлен срок представления дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений.

Согласно картотеке, 30 июля арбитраж также удовлетворил другой иск «Т Плюс» к религиозной организации на сумму 171,5 тыс. руб. Ресурсоснабжающая компания обратилась с заявлением в суд о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии, поставленной в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, неустойки и судебных издержек.

В феврале государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на работы по сохранению храма-часовни Стефана Великопермского на Комсомольском проспекте, 18 в Перми. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения «Часовня и славянская школа Св. Стефана Великопермского».

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