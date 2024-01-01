Алёна Бронникова В Перми отреставрируют часовню Стефана Великопермского Проект прошёл государственную историко-культурную экспертизу Поделиться Твитнуть

Акт ГИКЭ проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) выдала положительное заключение на проведение работ по сохранению храма, расположенного на Комсомольском проспекте, 18 в Перми. Здание признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Часовня и славянская школа Св. Стефана Великопермского». Соответствующий документ был опубликован 29 декабря на сайте Инспекции по сохранению ОКН Пермского края.

Согласно акту ГИКЭ проектной документации, при обследовании здания были выявлены дефекты и повреждения в конструкциях. Так, например, техническое состояние фундаментов, стен и колонн, междуэтажного перекрытия и лестниц оценивается как ограниченно-работоспособное. А перегородки, внешнее декоративное убранство, полы первого этажа, окна, двери и крыльца находятся в неудовлетворительном состоянии.

В связи с этим в рамках реставрационных работ и приспособления объекта для современного использования будут произведены работы по ремонту лестниц, трещин в стенах, части перекрытий, замене окон и отливов, дверей, водосточной системы и инженерных сетей, а также частичной перепланировки внутренних помещений и чистовой отделке.

Разработкой проекта занималось пермское АО «Эрон». Стоимость работ обошлась заказчику в 7 млн руб.

«Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению ОКН соответствует требованиям законодательства и рекомендуется к согласованию в установленном порядке органом исполнительной власти Пермского края, уполномоченным в области охраны ОКН», — сообщается в выводе экспертизы.

Здание расположено на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Петропавловской. Оно состоит из часовни с большим залом и славянской (церковно-приходской) школы. В конце XIX века в честь 500-летия деятельности Стефана, первого епископа Пермского на данном участке была построена временная деревянная часовня. Её возвели на пожертвования пермяков. Затем заложили каменное здание в 1882 году, освятили новую часовню в 1887-м. Позже к нему соорудили пристройку, где с 1892 года начала работать первая в городе церковно-приходская мужская школа для взрослых.

В начале 1930-х годов здание передали союзному заводу № 10 (ФГУП завод им. Ф.Э. Дзержинского) под детский сад. В конце XX века часовню взяли под охрану государства как памятник градостроительства и архитектуры местного (областного) значения, и в 1996 году состоялось первое общественное богослужение.

Частичную реставрацию фасадов здания провели в 2012-2013 годах. Храму вернули первоначальный исторический вид.

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