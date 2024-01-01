В Пермском крае простились с погибшим на СВО Андреем Полюховичем Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции погиб житель Пермского края Андрей Полюхович. Об этом сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа и выразили соболезнования родным и близким бойца. «Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — сказано в публикации на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Андрей Михайлович родился 4 апреля 1992 года в д. Рабовичи Славгородского района Могилёвской области, затем вместе с родителями переехал на постоянное место жительства в д. Пятина под Кудымкаром. Окончил Ленинскую основную общеобразовательную школу. В последние годы проживал в Перми, трудился вахтовым методом.

В мае 2024 года мужчина заключил контракт с минобороны для участия в специальной военной операции.

«Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Погиб при выполнении задач», — рассказали чиновники.

Похоронили Андрея Полюховича 31 июля в с. Ленинск.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции погиб житель Чусового Пермского края Алексей Дивеев.

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