В Пермском крае похоронили погибшего на СВО Алексея Дивеева Поделиться Твитнуть

Алексей Дивеев

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В зоне специальной военной операции 7 марта 2024 года погиб житель Чусового Пермского края Алексей Дивеев, об этом сообщил на своей странице ВКонтакте Сергей Белов и выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Алексей Дивеев родился и вырос в Чусовом. Он был верным другом, заботливым отцом и мужем. Погиб при освобождении села Семёновки в ДНР», — рассказал чиновник.

Похороны бойца прошли на родине. За героизм Алексея Дивеева посмертно наградили Орденом мужества.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 31 июля пройдут похороны двух уроженцев Кочёвского округа Александра Гладикова и Виктора Зотеева, которые принимали участие в специальной военной операции. Александр Гладиков получил смертельное ранение при выполнении задач в ходе СВО 18 июня текущего года. Гражданская панихида и прощание с бойцом состоятся в с. Юксеево. А Виктор Зотеев погиб в бою 22 июля 2024 года. Похороны военнослужащего пройдут в д. Хазово.

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