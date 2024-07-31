Зарина Ситдикова В Пермском крае простятся с двумя погибшими в СВО жителями Кочёвского округа Оба бойца скончались этим летом Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 31 июля пройдут похороны двух уроженцев Кочёвского округа Александра Гладикова и Виктора Зотеева, которые принимали участие в специальной военной операции. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципального образования Александр Юркин.

По данным руководителя округа, Александр Гладиков родился в 1985 году. Смертельное ранение он получил при выполнении задач в ходе СВО 18 июня текущего года. Гражданская панихида и прощание с бойцом состоятся в Доме культуры с. Юксеево. Начало — в 13:30.

26-летий Виктор Зотеев погиб в бою 22 июля 2024 года. Похороны военнослужащего пройдут в 16:00 в д. Хазово.

Глава Кочёвского округа принёс соболезнования родным и близким погибших.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в ходе СВО спустя 2,5 недели после подписания контракта в Авдеевке скончался житель Частинского муниципального округа Евгений Хухлов.

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