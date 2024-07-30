Зарина Ситдикова В спецоперации через 2,5 недели после подписания контракта погиб житель Прикамья Смертельное ранение Евгений Хухлов получил в Авдеевке Поделиться Твитнуть

В ходе участия в специальной военной операции 9 июля этого года погиб житель д. Шабуры Частинского округа Прикамья Евгений Хухлов. Об этом сообщается на официальной странице муниципального образования ВКонтакте.

По данным местных властей, Евгений Хухлов родился 28 января 1992 года. После окончания Шабуровской общеобразовательной школы он остался жить и работать в деревне. По словам его близких и знакомых, на протяжении всей своей жизни он любил рыбалку и отдых на природе, хорошо разбирался в технике.

21 июня текущего года Евгений Хухлов подписал контракт на военную службу для участия в СВО. А уже менее чем через три недели он погиб при выполнении боевых задач в Авдеевке.

У бойца остались жена, сестра и родители.

Власти округа выразили соболезнования семье, родственникам и друзьям Евгения Хухлова. О дате и месте похорон погибшего в сообщении не уточняется.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели жителя Верещагинского городского округа Владимира Ознобихина.

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