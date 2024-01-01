На СВО погиб уроженец Прикамья Владимир Ознобихин Ему было 40 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб рядовой вооружённых сил РФ Владимир Ознобихин. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

Владимир родился 26 октября 1983 года в Верещагино. Он с семьёй жил в деревне Носята, Верещагинского района. Окончил школу в Верещагино, а потом ПУ-71 в посёлке Зюкайка.

После окончании учёбы работал в совхозе в строительной бригаде, а позже охранником в окружном центре.

Военнослужащий участвовал в СВО в качестве оператора противотанковой управляемой ракеты мотострелкового отделения и погиб 5 марта. Обстоятельства его смерти не уточняются. Власти выразили соболезнования родным и близким.

Прощание с солдатом состоится в четверг, 1 августа, в его родной деревне Носята. Начало церемонии отпевания запланировано на 10:00, а в 11:00 пройдёт прощание и траурный митинг.

Владимира Ознобихина похоронят на кладбище в деревне Артошичи.

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