На СВО погиб уроженец Прикамья Владимир Ознобихин
Ему было 40 лет
В ходе спецоперации на территории Украины погиб рядовой вооружённых сил РФ Владимир Ознобихин. Об этом сообщает администрация Верещагинского городского округа на официальной странице ВКонтакте.
Владимир родился 26 октября 1983 года в Верещагино. Он с семьёй жил в деревне Носята, Верещагинского района. Окончил школу в Верещагино, а потом ПУ-71 в посёлке Зюкайка.
После окончании учёбы работал в совхозе в строительной бригаде, а позже охранником в окружном центре.
Военнослужащий участвовал в СВО в качестве оператора противотанковой управляемой ракеты мотострелкового отделения и погиб 5 марта. Обстоятельства его смерти не уточняются. Власти выразили соболезнования родным и близким.
Прощание с солдатом состоится в четверг, 1 августа, в его родной деревне Носята. Начало церемонии отпевания запланировано на 10:00, а в 11:00 пройдёт прощание и траурный митинг.
Владимира Ознобихина похоронят на кладбище в деревне Артошичи.
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