Алёна Бронникова Пермяка, напавшего на пенсионера у лифта, на два месяца поместили под стражу В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Напавшему на 84-летнего пенсионера в Перми мужчине 31 июля избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемого арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Сегодня в Свердловском районном суде Перми прокурор поддержал ходатайство следователя территориального отдела полиции УМВД России по Перми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого жителя краевого центра. Суд согласился с позицией прокурора, обвиняемый заключён под стражу на два месяца», — рассказали в ведомстве.

Напомним, около полудня 29 июля пенсионер зашёл в подъезд своего дома, в это время на него сзади напал мужчина и начал избивать. После того как пожилой человек упал, нападавший начал пинать его ногами, а после этого отобрал продукты и ушёл. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения в подъезде. Злоумышленник был задержан.

Мужчина обвиняется в грабеже с применением насилия. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.