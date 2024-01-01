Ирина Волк прокомментировала инцидент с избиением пермского пенсионера в подъезде Напавший на пожилого человека мужчина находится в изоляторе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале прокомментировала происшествие, которое случилось на этой неделе в Перми, где 84-летнего пенсионера избил и ограбил мужчина:

"Мои коллеги в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в грабеже. Потерпевший долгое время не мог самостоятельно подняться и продолжал лежать в створе лифта, пока ему не помогли встать неравнодушные граждане".

Ирина Волк также сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту грабежа с применением насилия, и сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания. Скоро ему изберут меру пресечения. Как выяснилось, злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

Во время допроса, видеозапись которого опубликовала полиция, напавшего спрашивают, за что он задержан. Мужчина отвечает: «Ни за что не задержан».

Напомним, инцидент произошёл 29 июля около полудня, когда 84-летний пенсионер зашёл в подъезд дома. В это время на него сзади напал мужчина и начал избивать. После того как пожилой человек упал, нападавший начал пинать его ногами, а после этого отобрал продукты и ушёл. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения в подъезде. Позднее кадры попали в городские паблики, а злоумышленника задержала полиция.

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