В Перми полиция задержала мужчину, напавшего на пенсионера в лифте Злоумышленник избил жертву и отобрал сумку с продуктами Поделиться Твитнуть

скриншот видео от perm.aif.ru

В городском управлении МВД Перми прокомментировали нападение на пенсионера в лифте в одном из домов на ул. Моторостроителей. ЧП случилось 29 июля около полудня. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения в подъезде. Позднее кадры попали в городские паблики.

скриншот видео от perm.aif.ru

На видео мужчина средних лет догоняет на первом этаже пожилого человека с авоськой, ударяет его, отчего тот падает, начинает избивать ногами, а затем отбирает у пенсионера сумку с продуктами и уходит.

скриншот видео от perm.aif.ru

В полиции сайту perm.aif.ru рассказали, что пострадавший – местный житель 1940 г.р. Он сам обратился в правоохранительные органы. На место происшествия была сразу же направлена следственно-оперативная группа.

«Полицейские задержали нападавшего 1968 г.р. и доставили в отдел полиции. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в МВД.

Горожане возмущены поступком задержанного. В комментариях они призывают жёстко наказать злоумышленника и предлагают свою помощь пострадавшему.

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