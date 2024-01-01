Алёна Бронникова Проект строительства жилого дома рядом с католическим храмом в Перми прошёл экспертизу Возводить многоэтажку будет ГК «Ясно девелопмент» Поделиться Твитнуть

Проект ул.Пушкина, 26 / Пресс-служба Минимущества Пермского края

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство многоэтажного жилого дома по ул. Пушкина, 26 в Перми, рядом с католическим храмом, 29 июля получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Заключение выдало московское ООО «Строительство. Экспертизы. Проекты». Возведением будет заниматься пермская группа компаний «Ясно девелопмент»: заказчиком экспертизы выступило ООО «ОСТ-Девелопмент», а застройщиком указан СЗ «ОСТ-Дизайн». Проект подготовлен пермской компанией «Оптимальные решения».

О планах строительства нового жилого дома рядом с католической церковью в Перми стало известно в октябре 2022 года. Тогда девелопер анонсировал снос находящегося на данном участке в 0,2 га трёхэтажного административного здания и строительство жилого дома высокого уровня комфорта с подземным паркингом. Летом 2024 года проект был представлен на краевом градостроительном совете. В шестиэтажном здании планируется разместить всего 30 квартир средней площадью 88 кв. м. Особенностью дома станет общественная прогулочная зона на уровне второго этажа.

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