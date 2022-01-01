Рядом с католическим храмом в Перми построят жилую многоэтажку Здание, находящиеся на участке сейчас, снесут Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Пушкина, 26, рядом с католическим храмом, снесут трёхэтажное административное здание и построят жилой дом. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГК «Ясно девелопмент».

Организация приобрела данный участок площадью 2,1 тыс. кв. м у частного владельца и займётся строительством ЖК высотой не более 7 этажей.

Жилой дом будет с высоким уровнем комфорта, подземной парковкой и коммерческими помещениями.

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