Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Рядом с католическим костёлом в Перми появятся два новых здания На углу улиц Горького и Пушкина построят лечебно-диагностический центр Поделиться Твитнуть

Проект ул.Пушкина, 30 / Пресс-служба Минимущества Пермского края

Градостроительный совет Пермского края 7 июня рассмотрел проекты комплексного развития территории на двух участках по ул. Пушкина, по обе стороны от известного исторического здания — костёла Непорочного зачатия Девы Марии Римско-католической церкви (архитектор Рудольф Карвовский, 1873-1875 годы постройки). На участке по ул. Пушкина, 26, рядом с домом священника, планируется возведение клубного жилого дома (застройщик — «ОСТ-Девелопмент»), на участке по ул. Пушкина, 30, на углу с ул. Максима Горького, — лечебно-диагностического центра (застройщик — «ЭКСО Проперти»).

Представители обоих застройщиков и подрядчики-архитекторы дружно подчёркивали, что архитектурный облик новых зданий должен перекликаться с визуальной и смысловой доминантой территории — костёлом. Так, архитектор Геннадий Воженников, рассказывая о проекте здания по ул. Пушкина, 26, прочитал целую лекцию об истории появления костёла и его архитектурных особенностях.

Проект ул.Пушкина, 26 / Пресс-служба Минимущества Пермского края

Фасад нового здания, по словам Воженникова, будет выдержан в тех же пропорциях, что и фасад костёла.

В шестиэтажном здании будет располагаться всего 30 квартир, средняя площадь квартиры — 88 кв. м. Особенностью дома будет общественная прогулочная зона на уровне второго этажа, что связано с небольшой площадью земельного участка. Предусмотрен подземный паркинг на 32 машино-места.

Даниил Морозов, управляющий партнёр «ЭКСО Проперти», застройщика участка на ул. Пушкина, 30, тоже подчёркивает, что при проектировании здания лечебно-диагностического центра использовались классические архитектурные приёмы, например трёхчастное деление фасада: первый этаж более широкий, чем второй, второй — чем третий. Архитектор назвал этот приём «постепенным растворением верхних ярусов». На уровне второго этажа характер фасада меняется, таким образом архитекторы стараются подчеркнуть масштаб двух- и трёхэтажной застройки, расположенной вдоль фронта ул. Пушкина. Скруглённые углы здания призваны исключить агрессивность архитектуры по отношению к исторической среде, а использование в отделке белого матового стекла должно сделать архитектуру фасада лёгкой и ненавязчивой.

Подъезды к зданию планируется организовать с двух сторон — с ул. Пушкина и с ул. Горького. Вопросы у членов Градостроительного совета вызвала небольшая площадь парковки рядом со зданием, однако другие участники обсуждения напомнили, что в шаговой доступности находится большая парковка у торгового центра «Семья», а также о том, что в Перми лучший в России общественный транспорт.

Оба докладчика подчеркнули, что проекты согласованы с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия.

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