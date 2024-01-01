Алёна Бронникова Ходатайство экс-депутата ЗС Прикамья Александра Телепнёва рассмотрят 21 августа Он настаивает на замене наказания принудительными работами Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Константин Долгановский

Соликамский городской суд рассмотрит новое ходатайство бывшего депутата Законодательного собрания Александра Телепнёва о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами 21 августа. Информация появилась в картотеке суда.

Материалы были переданы в производство 25 июля. Дело будет рассматривать судья Денис Нилогов.

В марте прошлого года Ленинский районный суд Перми признал Телепнёва виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, в ночь на 30 апреля 2022 года бывший депутат краевого заксобрания начал бросать стулья, бокалы и ведро для льда в баре Перми, в результате чего пострадали два человека.

В этом году Соликамский суд смягчил бывшему депутату наказание. Ему разрешили отбывать срок не в колонии строгого режима, а в колонии-поселении. Затем его адвокат подал новое ходатайство — о замене наказания ещё более мягким (принудительными работами). Однако в апреле суд прекратил производство по данному делу.

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