Алёна Бронникова
Ходатайство экс-депутата ЗС Прикамья Александра Телепнёва рассмотрят 21 августа
Он настаивает на замене наказания принудительными работами
Соликамский городской суд рассмотрит новое ходатайство бывшего депутата Законодательного собрания Александра Телепнёва о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами 21 августа. Информация появилась в картотеке суда.
Материалы были переданы в производство 25 июля. Дело будет рассматривать судья Денис Нилогов.
В марте прошлого года Ленинский районный суд Перми признал Телепнёва виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, в ночь на 30 апреля 2022 года бывший депутат краевого заксобрания начал бросать стулья, бокалы и ведро для льда в баре Перми, в результате чего пострадали два человека.
В этом году Соликамский суд смягчил бывшему депутату наказание. Ему разрешили отбывать срок не в колонии строгого режима, а в колонии-поселении. Затем его адвокат подал новое ходатайство — о замене наказания ещё более мягким (принудительными работами). Однако в апреле суд прекратил производство по данному делу.
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