Алёна Бронникова Суд рассмотрит новое ходатайство экс-депутата ЗС Прикамья Александра Телепнёва Он настаивает на замене наказания принудительными работами Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Евгений Запискин

Бывший депутат Законодательного собрания Александр Телепнёв вновь подал ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Об этом свидетельствуют данные на сайте Соликамского городского суда.

Материалы дела были переданы в производство 25 июля. Дата слушания пока не назначена. Дело будет рассматривать судья Денис Нилогов.

В марте прошлого года Ленинский районный суд Перми признал Телепнёва виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, в ночь на 30 апреля 2022 года бывший депутат краевого заксобрания начал бросать стулья, бокалы и ведро для льда в баре Перми, в результате чего пострадали два человека.

В марте 2024 года Соликамский суд смягчил ему наказание. Телепнёву разрешили отбывать срок не в колонии строгого режима, а в колонии-поселении. Затем его адвокат подал новое ходатайство о замене наказания ещё более мягким — принудительными работами. Однако в апреле суд прекратил производство по данному делу.

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