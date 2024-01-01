Алёна Бронникова В Перми начали производить многофункциональные автодома Первая модель получила название «Пермяк» Поделиться Твитнуть

Пермская компания ООО «Пилигрим» запустила серийное производство компактных, многофункциональных кемперов (автодомов) под брендом U-Camp. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, организация воспользовалась господдержкой в виде микрозайма в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Первая выпущенная модель получила название «Пермяк». Кемпер имеет форму «капли», поэтому более экономичен в плане расхода топлива и подходит для легковых автомобилей. Он представляет собой жилой прицеп, в котором есть всё для долгих поездок, в том числе вода, отопление, газ, кухня, спальня, электрика и солнечные батареи.

Как рассказал руководитель отдела продаж «Пилигрима» Владислав Георгиевский, идея бизнеса родилась в конце 2023 года. На разработку и сборку тестового образца потребовалось полгода.

«В кемперах все ящики для хранения яхтенного типа, требуется усилие, чтобы их открыть, но закрываются они одним лёгким движением руки. Это гарантирует сохранность вещей в поездке. Вся электрика — 220 Вольт, как дома, если нужно поменять лампочку, можно приобрести её в обычном магазине. В наших кемперах установлены мощные солнечные батареи и аккумулятор на 100 Ампер. Это обеспечивает повышенную автономность дома-прицепа при длительных поездках в пасмурную погоду», — добавил Георгиевский.

В планах компании выпускать до восьми автодомов в месяц, расширить модельный ряд. Так, сейчас ведётся работа над внедорожной моделью. Также компания намерена наладить производство полного цикла, а позже построить небольшие производства по крупной сборке в других регионах.

Ранее стало известно, что в Пермском крае разработают девять маршрутов для самостоятельных автотуристов. Один из самых перспективных — маршрут «Медвежий тракт» протяжённостью 1,2 тыс. км, который связывает Ярославскую, Костромскую, Кировскую области и Пермский край.

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