Мутная вода в Орджоникидзевском районе Перми оказалась безопасной Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае завершил исследование проб питьевой воды из системы централизованного водоснабжения по улицам Фрунзе и Лянгасова в Орджоникидзевском районе Перми. «По исследованным органолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам», — сообщили в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора.

Напомним, неделю назад жители Орджоникидзевского района Перми начали жаловаться в социальных сетях на качество водопроводной воды. С 23 июля, по их словам, вода из кранов стала поступать мутная и пенистая.

В пресс-службе компании «Новогор-Прикамье» объяснили тогда, что на водоснабжающих сетях проводились работы по перенаправлению потребителей на резервные трубопроводы для реконструкции. Это вызвало насыщение воды воздухом, что и привело к появлению пены и белых пузырьков. В компании заверили, что фактически качество воды соответствует нормативам.

Этот факт теперь подтверждён и сотрудниками контролирующей организации.

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