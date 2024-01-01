Жители Перми пожаловались на текущую из кранов мутную воду Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Жители Орджоникидзевского района Перми начали жаловаться в социальных сетях на качество водопроводной воды. С 23 июля, по их словам, из кранов стала поступать мутная и пенистая вода, сообщает ТК «Рифей-Пермь».

В пресс-службе компании «Новогор-Прикамье» объяснили, что на водоснабжающих сетях проводились работы по перенаправлению потребителей на резервные трубопроводы для реконструкции. Это вызвало насыщение воды воздухом, что и привело к появлению пены и белых пузырьков. В компании заверили, что фактически качество воды соответствует нормативам.

Стоит отметить, что в Орджоникидзевском районе в настоящее время осуществляется ремонт двух водоводов. Один из них, магистральный, обеспечивает подачу воды из Чусовских очистных сооружений в город, а второй предназначен для водоснабжения микрорайонов Левшино, ПДК, КамГЭС, Молодежный и частного сектора на ул. Фрунзе.

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