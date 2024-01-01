Власти изымают гаражи на Разгуляе в Перми для комплексного развития территории Всего предстоит выкупить десять объектов Поделиться Твитнуть

Правительством Пермского края подписано распоряжение об изъятии гаражных боксов на территории гаражно-строительного кооператива № 1 и встроенных помещений в нежилом здании по ул. Петропавловской, 1а в микрорайоне Разгуляй (всего — десять объектов).

Недвижимость изымается в целях комплексного развития территории нежилой застройки в историческом центре Перми. Управление капитального строительства Пермского края должно уведомить владельцев объектов, провести оценку рыночной стоимости и выкупить недвижимость.

Напомним, в 2019 году в Перми разразился скандал со сносом частных гаражей в Разгуляе. Следствие установило, что глава УКС Пермского края Дмитрий Левинский заключил с подрядной организацией ООО «МонтажСтрой-Урал», директором которой являлся Сергей Жигунов, незаконный договор субподряда. Тогда УКС получило в Ленинском районе территорию для строительства новой сцены театра оперы и балета. Но там были установлены находящиеся в частной собственности гаражи, мешавшие строительству. По договорённости с управлением подрядчик приступил к сносу гаражных боксов. Нанесённый собственникам ущерб составил 705 млн руб.

В мае 2021 года Левинскому назначили наказание в виде двух лет и четырёх месяцев лишения свободы условно. Также ему было запрещено занимать руководящие должности в течение 2,5 лет. Позднее апелляционная инстанция отменила этот запрет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.