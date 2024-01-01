Раненному топором на фестивале в Прикамье бойцу СВО требуется повторная операция Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Врачам придётся сделать вторую операцию раненному на фестивале «Зов Пармы» бойцу СВО, сообщила его сестра в интервью perm.aif.ru. Операция должна состояться в ближайшие полтора месяца.

Женщина рассказала, что брату должны установить металлическую пластину в череп, так как в кости осталось отверстие диаметром около 1,5 см.

Напомним, 21 июля на фестивале «Зов Пармы» произошёл инцидент, в ходе которого мужчина с топором напал на участника СВО и сотрудника ГУФСИН. У обоих врачами были диагностированы по два перелома черепа. Причём ранения участника спецоперации оказалось более серьёзными. Пострадавших прооперировали. Сейчас они переведены из реанимации в обыкновенные палаты. Их состояние улучшилось.

Известно, что нападавший был быстро задержан и помещён в СИЗО. Раненые уже встретились со следователем и дали показания. «Насколько я знаю, подозреваемому предъявлено обвинение», — добавила собеседница сайта.

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