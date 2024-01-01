Житель Прикамья напал с топором на двух посетителей фестиваля «Зов Пармы» Один из пострадавших участник СВО в отпуске Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Пермском крае полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью двум жителям региона во время этноландшафтного фестиваля «Зов Пармы» в с. Серёгово Чердынского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что 21 июля в отдел МВД по Чердынскому городскому округу из медучреждений поступили сообщения, что к ним доставлены молодые люди 1993 и 1998 г.р. с тяжёлыми травмами головы.

Во время проверки полицейские установили, что утром 21 июля на фестивале «Зов Пармы» между потерпевшими и неизвестным возникла ссора. Во время конфликта незнакомец схватил топор и несколько раз ударил их по голове.

Мужчин доставили в больницу, а подозреваемого вскоре задержали. Это был житель Соликамского городского округа 1989 г.р.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, один из пациентов от госпитализации отказался, а второй госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

Что послужило причиной конфликта, не уточняется. Местные СМИ и телеграм-каналы утверждают, что один из пострадавших был участником СВО, приехавшим в отпуск, а второй — сотрудник ГУФСИН.

Отметим, фестиваль «Зов Пармы» состоялся в Серёгово с 19 по 21 июля.

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