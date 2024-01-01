В Прикамье открылся фестиваль «Зов Пармы» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

19 июля на поляне около села Серёгово в Чердынском округе стартовал один из самых старых фестивалей Пермского края — «Зов Пармы» (0+), об этом сообщает оргкомитет мероприятия.

В пятницу открылись площадки для клубов исторической реконструкции, ремесленная ярмарка, детские игровые зоны, а также началась музыкальная программа и традиционное зажигание огня.

Суббота, 20 июля, обещает турниры по историческому фехтованию и работу разнообразных площадок, таких как «Ремесленный круг», «Конный двор», «Кинопробы» и другие.

В этом году на фестивале выступят театры из Санкт-Петербурга, включая «Папьемашенников», которые представят уличные спектакли с участием Петрушки. Ижевский ТЮЗ выступит с этнической клоунадой «ЕР», пермские театры «Туки-Луки», «Крылатый дом» и коллектив «Озарение» также покажут свои работы. Мероприятие дополнит конное представление «Руслан и Людмила» по сказке Пушкина на музыку Глинки.

Музейная площадка будет посвящена 125-летию Чердынского краеведческого музея, который предложит экскурсии в Ныроб и Чердынь. Также на площадке будут представлены музеи из пяти территорий Пермского края.

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