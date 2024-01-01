Зарина Ситдикова В пермский Сад камней вернулся «Жук-скарабей» В июне прошлого года неизвестные сломали этот арт-объект Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM

В Сад камней на прежнее место вернулся после реставрации «Жук-скарабей» — арт-объект времён «пермской культурной революции». Об этом сообщает Музей современного искусства PERMM.

Как отметили в музее, в работах по восстановлению фигуры из автомобильных покрышек приняли участие пермские скульпторы Всеволод Аверкиев и Рустам Исмагилов.

«Жук» вернулся на старое место и уже снова катит свой 4-метровый шар», — прокомментировали завершение реставрации в музее PERMM.

Автор скульптуры — казахский художник, график, скульптор Молдакул Нарымбетов. Арт-объект был установлен в Перми в 2011 году в рамках паблик-арт программы музея PERMM. С тех пор он не оставлял равнодушными пермских вандалов. Летом 2016 года неизвестные нанесли на скарабея жёлтую свастику, а на шар — число 666 и антисемитские лозунги. В прошлом году кто-то сломал жука, но минувшей весной в музее PERMM сообщили, что восстановят разрушенный арт-объект.

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