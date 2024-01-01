Пермского жука-скарабея вернут на место в конце июля Знаменитый арт-объект вновь будет находиться у железнодорожного вокзала Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Перми 30 июля состоится акция по возвращению арт-объекта времён «пермской культурной революции» «Жука-скарабея». Скульптуру планируется установить на прежнем месте в Саду камней. Об этом организаторы акции сообщили в соцсетях.

Всех желающих приглашают поучаствовать в погрузке скульптуры на территории музея современного искусства PERMM. Нужны будут три человека, предпочтительно мужчины. Основную работу выполнит кран-борт, нужно будет только подстраховать и закрепить жука в кузове автомобиля. Затем на месте установки надо будет выкопать ямы и смонтировать объект.

Для желающих принять участие в погрузке сбор в 15:30 возле музея (ул. Крисанова, 4, бывший автосалон «Мерседес»).

Все остальные могут прийти в Сад камней к 16:00.

Напомним, в начале мая стало известно, что арт-объект планируется восстановить к концу июня этого года, однако позже сроки сдвинули на месяц.

Летом прошлого года неизвестные сломали скульптуру, а в музее PERMM сообщили, что восстановят разрушенный арт-объект. Жук не оставлял равнодушными пермских вандалов и раньше. Так, летом 2016 года неизвестные «украсили» скарабея жёлтой свастикой, а на шар нанесли число 666 и антисемитские лозунги.

Арт-объект «Жук-скарабей» был создан в рамках паблик-арт программы Музея современного искусства PERMM и установлен в краевом центре в 2011 году. Он полностью выполнен из автомобильных покрышек и представляет собой фигуру жука скарабея, катящего перед собой огромный резиновый шар.

Автор скульптуры — казахский художник, график, скульптор Молдакул Нарымбетов. Он скончался в 2012 году. Нарымбетов считался одним из ярчайших представителей современного искусства Казахстана.

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