Арт-объект «Скарабей» у вокзала Пермь II восстановят до конца июня Поделиться Твитнуть

фото: Виктор Михалев

Арт-объект «Жук-скарабей», установленный в Саду камней недалеко от «Пермских ворот» (деревянной буквы «П»), планируется восстановить к концу июня этого года. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на Музей современного искусства PERMM.

В июне прошлого года неизвестные сломали этот арт-объект. В музее PERMM тогда сообщили, что восстановят разрушенную скульптуру. Жук не оставлял равнодушными пермских вандалов и раньше. Так, летом 2016 года неизвестные «украсили» скарабея желтой свастикой, а на шар нанесли число 666 и антисемитские лозунги.

Арт-объект «Жук-скарабей» был создан в рамках паблик-арт программы Музея современного искусства PERMM и установлен в краевом центре в 2011 году. Он полностью выполнен из автомобильных покрышек и представляет собой фигуру жука скарабея, катящего перед собой огромный резиновый шар.

Автор скульптуры — казахский художник, график, скульптор Молдакул Нарымбетов. Он скончался в 2012 году. Нарымбетов считался одним из ярчайших представителей современного искусства Казахстана.

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