Зарина Ситдикова В Перми согласован итоговый макет памятника участникам СВО На создание монумента в реальном размере у скульптора будет год Поделиться Твитнуть

В Перми утвердили итоговый вариант скульптурной композиции будущего памятника участникам специальной военной операции, который в следующем году будет установлен в сквере напротив Дома чекистов на ул. Сибирской. Об этом говорится на странице фонда содействия развитию города «Пермь-300» ВКонтакте.

В сообщении отмечается, что акт об утверждении макета памятника подписан всеми сторонами.

По данным фонда, согласование финального макета — первый этап реализации проекта его установки.

«В процессе согласования порой возникали активные дискуссии, но это нормальная история, это говорит о том, что люди, которые причастны к созданию памятника, относятся к работе со всей ответственностью. Отмечу, что все работы ведутся строго по графику. Надеемся, что и установлен памятник будет в срок», — подвела промежуточные итоги проделанной работы руководитель фонда «Пермь-300» Ирина Ермакова.

Следующий этап изготовления памятника — создание скульптором гипсовой модели в натуральную величину.

Как ранее писал «Новый компаньон», автором монумента является Алексей Залазаев. Он же сделает и сам памятник. Фонд «Пермь-300» профинансирует все работы. Установить объект на место планируется до июля 2025 года. После открытия монумента его передадут на баланс городского центра охраны памятников.

На заседании Общественного совета по топонимике при главе Перми стало известно, что памятник будет представлять собой композицию, состоящую из пяти фигур: воина-знаменосца, оператора БПЛА, воина-освободителя с ребёнком на руках и женщины, которая олицетворяет собой жён и матерей бойцов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.