И.о. руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора стала Екатерина Листратова Прежний начальник скоропостижно скончался Поделиться Твитнуть

Екатерина Листратова / фото: Ростехнадзор

Исполняющей обязанности начальника Западно-Уральского управления Ростехнадзора назначена Екатерина Листратова. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». До назначения Листратова занимала пост заместителя руководителя.

Напомним, прежний начальник Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черёмушкин, занимавший этот пост с 2017 года, скоропостижно умер в конце июля.

Екатерина Листратова родилась в Губахе Пермской области в 1980 году. Трудовую деятельность начала в 1997-м секретарём-машинисткой на шахте Нагорная ("Кизелуголь", п. Нагорнский Пермского края). Затем работала специалистом в Главном управлении природных ресурсов по Пермской области; была заместителем начальника межрегионального отдела по надзору за взрывоопасными, взрывопожароопасными и химически опасными объектами Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, была начальником межрегионального отдела планирования, анализа и лицензионно-разрешительной деятельности ведомства. С 2021 года стала заместителем Константина Черёмушкина.

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