Скончался экс-министр природных ресурсов Прикамья Константин Черёмушкин В последние годы он работал в Ростехнадзоре Поделиться Твитнуть

В Екатеринбурге скоропостижно умер руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора и экс-министр природных ресурсов Прикамья Константин Черёмушкин. Ему было 53 года.

По данным пресс-службы ведомства, после окончания Уральской государственной горно-геологической академии Константин Черёмушкин более 29 лет проработал на госслужбе.

В августе 2017 года его назначили руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора, а до этого возглавлял минприроды Прикамья. За время работы он внёс существенный вклад в повышение уровня промышленной безопасности предприятий регионов, отмечают в ведомстве.

«Константин Черёмушкин был прекрасным человеком, прекрасным специалистом и настоящим профессионалом своего дела, ответственным, внимательным и отзывчивым руководителем. Коллектив Ростехнадзора выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Михайловича», — рассказали в пресс-службе Ростехнадзора.

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